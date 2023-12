DRAGON BALL: Sparking! ZERO, du gameplay et de premières infos pour le successeur de Budokai Tenkaichi

C'est désormais une réalité : l'emblématique Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 aura bel et droit à une suite spirituelle, plus d'une quinzaine d'année après sa sortie. Baptisé DRAGON BALL: Sparking! ZERO, ce nouvel épisode débarquera sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC à une date encore inconnue.

Bandai Namco a d'ailleurs profité de cette mise en lumière lors des Game Awards pour révéler au grand jour le trailer d'annonce de son nouveau jeu Dragon Ball.