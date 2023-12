L'application Cameo au service du Kremlin : comment des stars ont involontairement agit pour Poutine

Ils ont également propagé l'idée que des transferts de recrues américaines, organisées entre l'Ukraine et les forces armées d'Israël, auraient eu lieu. D'autres contenus relayaient par ailleurs l'acquisition d'armes en provenance d'Ukraine vers le Hamas. Des fake news en bonne et due forme, plus subtiles que sur X.com. En somme, des campagnes de désinformation à la sauce 2023, mettant en porte-à-faux le rôle erroné de célébrités dans des conflits sur lesquels leurs contenus originels ne portent pas.