Plusieurs grands médias européens ont été piratés pour diffuser de la propagande pro-russe

Si vous êtes un lecteur plus ou moins régulier de 20 Minutes, vous ne portez peut-être plus une grande attention à l'URL du site ou encore au petit cadenas assurant une connexion sécurisée. Pourtant, cela va devenir d'autant plus une nécessité que, le 7 octobre dernier, ce média a fait l'objet d'un plagiat presque parfait.

Comment distinguer le faux du vrai ? Le plagiat figurait le logo et la charte graphique, en plus de contenus publiés sur le site officiel de 20 Minutes. Mais il affichait une autre adresse, presque similaire à l'originale puisqu'il s'agissait de « 20minuts.com » avec un simple « e » en moins, ainsi que des contenus de propagande pro-russe.

D'autres médias majeurs dans divers pays européens, tels que The Guardian au Royaume-Uni, le Süddeutsche Zeitung et Der Spiegel en Allemagne, ou encore l'agence de presse ANSA en Italie, ont subi un sort plus ou moins comparable depuis le mois de mai 2022. Car, si la guerre se poursuit sur le terrain entre la Russie et l'Ukraine, la bataille idéologique fait également rage, y compris par le biais de la (dés)information en ligne.

Ainsi, au mois d'août 2022, le DFR Lab, associé à Meta et plusieurs médias allemands, est parvenu à mettre au jour un vaste réseau de propagande pro-russe. En plus des actions pirates à l'égard des différents médias non exhaustivement cités, le relais de ces fausses informations s'est fait par le biais de 1 633 comptes et 703 pages et un groupe sur Facebook, ainsi que 39 comptes sur Instagram.