Le Fairphone 5 montre à quoi devrait vraiment ressembler un téléphone "responsable"

Pour ce qui est de la réparabilité en elle-même, tout s’enlève en quelques coups de tournevis. La batterie peut se changer sans outils et accéder à la carte mère et aux autres composants est un jeu d’enfant. D’ailleurs, contrairement aux précédents modèles, le Fairphone 5 dispose d’une carte mère et d’une carte fille séparée, ce qui devrait simplifier le remplacement des pièces en cas de besoin (et en réduire le prix).