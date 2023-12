Vous allez pouvoir acheter vos tickets de concerts directement sur TikTok !

N'importe quel artiste certifié sur TikTok peut recourir à cette option pour promouvoir ses prochains concerts à travers l'application, et y vendre ses billets à travers une intégration de Ticketmaster.

TikTok estime que cette fonction a été un succès lors de ses 16 mois de test outre-Atlantique. « Le partenariat a donné lieu à des campagnes de billetterie réussies pour des artistes, comédiens et équipes sportives établis et émergents, notamment Niall Horan, The Kooks, Burna Boy et Shania Twain », rapporte la plateforme dans son communiqué.

Depuis le lancement de la version bêta, l'application recense plus de 2,5 milliards de vues sur les vidéos exploitant cette nouvelle fonctionnalité de vente de billets.