Un moteur électrique par roue et jusqu'à 1 mégawatt de puissance, c'est bien ce que nous réserve la future BMW iM3

Au cœur de l'iM3 se trouve la plateforme Neue Klasse, une base technologique conçue pour optimiser les performances des véhicules électriques. Présentée initialement au salon automobile de Munich en 2023, cette plateforme est le pilier sur lequel repose la nouvelle génération de BMW électriques, y compris la prochaine BMW Série 3 électrique.

Cette plateforme, qui intègre évidemment la batterie dans son châssis, permet de profiter d'un centre de gravité tellement bas qu'il ouvre des développements nouveaux et, apparemment, réjouissants pour les ingénieurs. Pour ces derniers il est en effet possible de jouer avec le tarage des suspensions sans que la caisse ne prenne de roulis, même dans les positions les plus confortables. En outre, la future Neue Klasse offre des avantages structurels qui se traduisent par une meilleure dynamique de conduite.



Frank Weber, responsable du développement chez BMW a d'ailleurs récemment déclaré que « le contrôle logiciel du châssis permettrait de fournir des performances dynamiques bien au-delà de celles des BMW sportives actuelles ».

Malgré son passage à l'électrique, l'iM3 promet de conserver l'ADN

sportif qui a fait la renommée de la M3. Frank van Meel, patron de BMW

M, insiste aussi sur le fait que, « quel que soit le groupe motopropulseur, une

M3 reste une M3, avec l'engagement de maintenir l'expérience de conduite

et le caractère qui caractérisent les voitures M ». Une posture caractérisée par plus de 90 % de la clientèle M qui, selon une enquête client du constructeur, se fiche à priori de la motorisation tant que les performances restent de premier ordre.