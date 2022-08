BMW teste déjà sa série M, future électrique hautes performances

Rappelons que la marque a d'ores et déjà officialisé un premier SUV doté du badge Motorsport, inspiré du concept XM, lequel disposera d'une puissance de 653 chevaux (et 800 Nm de couple) grâce à un moteur V8 et un moteur électrique. Une version dotée de 748 ch et de 1000 Nm de couple est également au programme.