Evernote fait le forcing pour nous faire payer... et creuse un peu plus sa tombe !

Savoir où fixer la limite de la gratuité d'un service n'est pas la tâche la plus aisée qui soit. Il faut pouvoir attirer de nouveaux utilisateurs, leur donner le temps d'utiliser les outils mis à leur disposition et enfin les fidéliser pour qu'ils intègrent une clientèle génératrice de revenus. Dans le cas d'Evernote, l'accès sans frais est relativement généreux, et de nombreuses personnes n'ont sans doute jamais jugé utile d'investir financièrement dans la plateforme.

C'est manifestement ce qu'a compris l'entreprise à l'éléphant vert, qui vient d'annoncer sur son blog que la fête est bientôt finie. À partir du 4 décembre, les utilisateurs de l'offre gratuite seront limités à 50 notes et à un seul carnet. Pas de panique cependant, Evernote indique qu'il sera toujours possible de « visualiser, éditer, exporter, partager et supprimer » les contenus excédentaires créés avant ce changement. C'est mieux que rien, pourrait-on dire.

C'est tout de même une sacrée punition pour les utilisateurs, qui étaient auparavant limités à 100 000 notes et 250 carnets, et ce, sans débourser un seul centime. La différence est tout simplement gargantuesque, et l'on se demande si tout va bien dans les bureaux d'Evernote