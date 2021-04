Le co-fondateur de Netscape investit 5,6 millions de dollars dans l'application de notes Mem

Gratuite, Mem permet évidemment aux utilisateurs de noter rapidement ce qui leur passe par la tête mais aussi de de collaborer et de rechercher facilement des documents.

L’application présente une page d’accueil simplifiée, à partir de laquelle on peut créer, modifier ou afficher dans l’ordre chronologique des « mems », soient des informations placées dans un dossier. Les mems s’affichent aussi depuis l’inbox, espace collaboratif de l'application.

Sur Mem, le texte se tape facilement, à n'importe quel emplacement, c'est d'ailleurs là toute la philosophie de l'application, et l’enregistrement est automatique. Vous pouvez également capturer des pages Web en une seule touche via Mem It.