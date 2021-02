LastPass : l’offre gratuite va devenir bien moins sympathique

Les utilisateurs et utilisatrices de LastPass ont jusqu’au 16 mars prochain pour passer à la caisse, ou pour changer de crèmerie. Dans un billet de blog publié hier, l’éditeur du service annonce que le tiers gratuit de son offre ne permettra plus de synchroniser ses mots de passe sur un deuxième appareil, comme c’est actuellement le cas.

Plus précisément, ce n’est pas tant que la synchronisation se limitera à un seul appareil, mais à un seul type d’appareil. En somme, il faudra choisir si vous préférez utiliser LastPass sur un ordinateur ou sur un appareil mobile. Dans un cas comme dans l’autre, le service sera utilisable sur n’importe quel smartphone (iOS et Android) et sur n’importe quel ordinateur (via l’application dédiée ou via l’extension pour navigateur).

Ce qui change concrètement, c’est donc la possibilité de retrouver automatiquement ses mots de passe et identifiants à la fois sur son smartphone et son ordinateur.

LastPass ajoute qu’à compter du 17 mars 2021, le support par email ne sera plus joignable par les utilisateurs gratuits. Ceux-ci sont encouragés à utiliser le centre de ressources en lignes en cas de problème.