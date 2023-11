Pour le Black Friday, ASUS double le SSD de sa ROG Ally, mais pas son prix

Il n'y a cependant pas à se plaindre, car non content de booster la capacité de stockage, ASUS le fait sans que le tarif de vente de la machine n'atteigne des sommets. Le coût augmente, mais modérément, à 849 euros pour la version 1 To et 929 euros pour celle dotée du SSD de 2 To. De plus, ASUS précise que, comme sur la version 512 Go, « l’offre de reprise d’une ancienne console allant de 100 € à 400 € est valable pour l’achat d’un des deux nouveaux modèles en 1 et 2 To de stockage SSD ».

Même si le Steam Deck OLED dispose encore de certains atouts, c'est donc plutôt une très bonne nouvelle de la part d'ASUS. Notez toutefois que « ces versions resteront disponibles jusqu’à épuisement des stocks »… tandis que les prix de 849 et 929 euros ne sont garantis que jusqu'au 27 novembre.