Jusqu'à 61 To d'espace de stockage sur Steam Deck ? C'est possible, mais pas à la portée de tout le monde

Le format U.2 implique effectivement d'utiliser un adaptateur M.2 vers U.2 externe… car il n'est évidemment pas question de faire tenir le P5336 dans le boîtier du Steam Deck. Pour accueillir le SSD, c'est un coffret Icy Dock qui a été utilisé et une alimentation ATX était également nécessaire puisque le port M.2 de la console n'est pas prévu pour un tel périphérique.

Jordan Ranous explique qu'en réalité, il n'a pas connu de problème particulier pour accomplir son montage et loue à ce niveau « l'ouverture et la flexibilité de la conception de Valve ». Une fois le P5336 branché et après avoir utilisé le système d'image mis en place par Valve, il a été possible de reconnaître sans difficulté le SSD, formaté à 55,7 To.