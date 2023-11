Nissan s'engage dans l'électrification totale avec ses nouveaux Juke, Qashqai et Leaf

Ces trois modèles, qui seront basés sur la plateforme CMF-EV utilisée par le Nissan Ariya, sont d'importance capital pour le constructeur puisque le Qashqai est la voiture la plus vendue au Royaume-Uni en 2022, le Juke s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, et la Leaf a été produite a plus de 250 000 unités à Sunderland.

Du coup, les futurs modèles électriques de Nissan comprendront des versions entièrement électriques des SUV populaires Qashqai et Juke, ainsi que la nouvelle génération de la Leaf. À priori, ces modèles devront trouver l'inspiration à travers trois concepts originaux dont deux les Hyper Urban Concept pour le Qashqai et l'Hyper Punk pour le Juke ont été dévoilés lors du dernier Japan Mobility Show. Plus sage, la future Leaf devrait s'inspirer du Concept Chill-Out dévoilé en 2021.