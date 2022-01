Nissan Micra : prévue pour l'Europe, cette nouvelle électrique rétro embarquerait une batterie solide

La Nissan Micra est l'un des modèles les plus écoulés de l'histoire de Nissan, avec cinq versions produites depuis 1982 et une sixième à venir. Avant tout connue comme une citadine, la nouvelle Micra pourrait, selon son allure, davantage s'inspirer de la version K14, la plus récente, et se montrer plus polyvalente que ses prédécesseurs.

Preuve également de la coopération renforcée entre les trois firmes de l'Alliance 2030 et d'une ambition européenne de Nissan, la nouvelle Micra va être produite au centre Renault ElectriCity , situé à Douai (Hauts-de-France), mais certainement pas avant deux ans au moins.

Plus encore, cette Micra doit reposer sur la même plateforme que la future Renault 5 électrique , le CMF-EV, et embarquer une batterie solide. Cette dernière serait, comme les plateformes, produite conjointement par Renault, Nissan et Mitsubishi. Leur but est de réduire le prix d'achat des véhicules électriques proposés par l'Alliance 2030 par rapport aux tarifs actuels du marché.