Nouvelle Nissan Micra électrique : c'est Renault qui va la construire, voilà ce que l'on sait

C'est officiel, l'avenir de l'Alliance va permettre à Renault et Nissan de lancer de nouveaux projets clés en Amérique latine, en Inde et en Europe. On pourra ainsi découvrir un nouveau pick-up développé par Renault Group et partagé avec Nissan en Argentine, de nouveaux SUV et une « version Nissan » de la Renault Triber en Inde, sans oublier deux nouveaux véhicules ASX et Colt en Europe, en plus de la future Micra électrique.