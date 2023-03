Nissan veut faire baisser le prix des moteurs électriques de 30%, mais comment ?

C'est incontestable, lorsqu'on réfléchit à faire l'acquisition d'une voiture électrique, un facteur clé entre rapidement en compte : le prix. Si l'autonomie peut également constituer un frein quant à l'achat d'un modèle zéro émission, force est d'admettre que le prix refroidit également très vite de nombreuses ardeurs.

Chez Nissan, on compte bien réduire d'environ 30 % les coûts de développement et de fabrication des composants des motorisations 100 % électriques, afin d'accroitre très rapidement la compétitivité des modèles électriques et e-Power.