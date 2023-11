YouTube a bloqué la monétisation d'un youtubeur espagnol, qui attaque désormais Google pour "licenciement abusif"

L'avocat de Jota, Bernardo Garcia, qualifie cette coupure des revenus publicitaires de « rupture de la relation de travail » et cherche à prouver le caractère abusif de ce qu'il estime être un « licenciement ». Les vidéos politiques satiriques de Jota ont souvent utilisé des extraits officiels, ajoutant des sous-titres et des effets spéciaux pour renforcer ses messages. Certaines fois, elles ont dépassé les limites et, donc, les règles de YouTube.