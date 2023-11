L'astuce de Tesla pour que vous ne squattiez plus ses Superchargeurs aux heures de pointe

Sur certains hub de recharge Superchargeurs aux États-Unis, la tension monte tant les queues s'allongent pour pouvoir faire le plein de sa voiture électrique. Pour répondre aux bagarres aux bornes de recharge, le constructeur a mis en place des frais de congestion dans ses stations les plus fréquentées. Cette mesure vise à encourager les conducteurs à déplacer leurs véhicules après avoir atteint un certain niveau de charge, spécifiquement fixé à 90 %. Le but est d'optimiser l'utilisation des bornes, en évitant que les véhicules restent connectés inutilement, ralentissant ainsi la disponibilité pour d'autres utilisateurs.

En somme, si la station de charge est considérée par le constructeur comme étant en saturation, des frais s'appliquent si l'utilisateur souhaite charger son véhicule au-delà de 90 %. À partir de ce niveau, l'utilisateur reçoit une notification sur son application. Il a alors 5 minutes pour déplacer son véhicule. Une fois ce temps dépassé, il est facturé 1 dollar par minute.

En plus de cette taxe de congestion, au-delà d'une charge à 100 %, des frais d'inactivité s'appliquent aussi. Ils sont de 50 centimes par minute si la station a un taux d'occupation de 50 % et de 1 euro (cette taxe est déjà en place France) si taux est de 100 %.