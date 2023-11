Grâce à Toyota, les sportives, même électriques, ont encore de beaux jours devant elles

La batterie, intégrée dans le plancher du véhicule, est une innovation majeure pour le constructeur. Il s'agit d'une batterie prismatique Performance offrant le double de l'autonomie par rapport à la batterie actuelle de la Toyota bZ4X, tout en étant plus compacte et moins coûteuse. Disponible en deux tailles, dont une de 100 mm de haut, elle permet la création de véhicules plus bas et ouvre la voie à des designs inédits. Même si cette architecture n'est pas nouvelle dans l'industrie (Tesla ou MG proposent déjà des batteries skateboard fine) la nouveauté réside dans l'adaptabilité des trois sections du châssis qui permet de jouer sur les architectures de véhicules facilement. Du coup, théoriquement, des véhicules radicalement différents basés sur cette architecture pourraient être produits sur la même ligne de production.

En outre, Toyota annonce que ses plateformes sont intégrées dans la gestion de performances du logiciel maison Arene qui permet de moduler les puissances en fonction des besoins. Cerise sur le gâteau, le constructeur travaille à un système de transmission manuelle qui intègre un embrayage pour offrir une expérience de conduite plus engageante. Le système serait là aussi différent de ce que propose Hyundai avec sa Ioniq 5 N laquelle simule simplement des rapports de boites avec une rupture de couple.

En tout cas, si le nom de Celica fait sourire les dirigeants de Toyota, le retour de cette icône populaire, ex-championne de rallye est un souhait de Akio Toyoda. L'ex-P.-D.G., devenu président du conseil d'administration du groupe, garde une énorme influence et c'est à son règne que l'on doit le développement de GAZOO Racing, les cinq victoires au 24 Heures du Mans et les GR Supra, GR Yaris et GR86. Lors du Japan Mobility Show, le constructeur a présenté le concept FT-Se qui pourrait préfigurer la future Toyota MR2. Il ne reste plus qu'à patienter.