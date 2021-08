24 Heures du Mans : TotalEnergies va proposer un carburant 100% renouvelable en 2022

La compétition automobile est portée par des valeurs d'innovation, mais aussi par des contraintes extrêmes comme la durée de course et le kilométrage élevé. Tout cela pousse les fournisseurs de carburants à développer de nouveaux produits, tout en les rendant compatibles avec les nouvelles exigences posées par la transition énergétique et environnementale, et celles émises par les constructeurs et la réglementation de la FIA en la matière.