En Suède, IKEA devient officiellement un fournisseur d'énergie renouvelable

Ça ne saute pas nécessairement au yeux, et pourtant, le Galaxy Z Fold 3 embarque une toute nouvelle technologie d'écran Super AMOLED conçue en interne par Samsung Display. Surnommée Eco² OLED, son intérêt est triple : elle améliore l'efficacité énergétique de la dalle, tout en lui permettant d'accueillir un capteur photo sous l'écran et d'être plus écologique à produire.