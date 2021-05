Le World Rally Championship adopte les carburants "durables"

Dès la saison prochaine de WRC, les bolides qui prendront part au championnat seront alimentés par un carburant à base d'hydrocarbures non fossiles, comprenant un mélange de composants synthétiques et de biocarburants.

L'objectif ici est de garantir une réduction significative des émissions nettes de CO 2 , tout en présentant les mêmes caractéristiques de performance et un prix le plus proche possible du carburant actuel.