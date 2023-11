Votre smartphone comme clé de voiture ? Le doux rêve des géants de la tech…

Comme le souligne Alysia Johnson, présidente du CCC, le principal défi du JUMPWG sera de créer un système efficace et plus sûr que ce que les constructeurs automobiles sont actuellement capables de proposer. Le vol de voitures a évolué ces dernières années, et la protection de ces dernières est de plus en plus une question de cybersécurité.

La création d'une nouvelle norme fiable ne sera pas une tâche facile, surtout dans un secteur qui connaît des changements plus importants que d'habitude. Toutefois, l'industrie semble en bonne voie pour parvenir à des accords sur une multitude de questions, à l'instar de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis avec les ports de charge des véhicules électriques.

D'autant plus que les technologies exploitées par Jiang et ses équipes sont déjà assez courantes et bien maîtrisées par le CCC. Ce dernier utilise, en effet, l'ULB, le NFC et le Bluetooth pour ses clés numériques, et l'expérience de l'ancien ingénieur d'Apple devrait apporter un savoir-faire acquis avec l'AirTag d'Apple. Reste à voir si les constructeurs automobiles seront séduits par les résultats, et si la technologie rassurera les automobilistes qui ont connu de nombreux déboires dans ce domaine ces dernières années.