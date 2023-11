Amazon va bientôt vendre des voitures

Pour les clients, il sera possible d'acheter un véhicule comme n'importe quel objet et de le payer avec les moyens de paiement habituels. Au niveau de la livraison, comment cela va se passer ? Conforme à sa politique de simplicité, Amazon laissera le choix aux acheteurs de récupérer le véhicule en concession ou alors… d'opter pour le choix d'une livraison à domicile, oui oui. Amazon jouera donc le rôle d'intermédiaire entre les différents concessionnaires et les acheteurs.