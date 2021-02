Apple Car : frileuse, Hyundai craint de devenir un simple sous-traitant

Dans l'une de ses dernières dépêches, Reuters rapporte que pour produire ses voitures, Apple avait deux options sur la table : Kia ou la maison-mère Hyundai. Finalement, la firme de Cupertino se serait donc rapprochée de la seconde dès 2018. Cependant, l'entreprise sud-coréenne y verrait presque une insulte.

En effet, Hyundai n'a pas pour habitude de produire des pièces détachées et encore moins des véhicules pour un autre constructeur. Elle développe ses propres moteurs ainsi que ses boîtes de transmission.

Reuters rapporte les propos d'un dirigeant de Hyundai, lequel affirme :

« Nous sommes en train d'agoniser sur la manière de faire et on se demande si c'est une bonne idée ou non. Nous ne sommes pas une société qui fabrique des voitures pour les autres. Ce n'est pas comme si travailler avec Apple allait forcément produire de bons résultats ».