Apple et Canoo ont été en discussion pour un investissement ou un rachat en 2020

Apple aurait souhaité de son côté s'offrir le "skatebord", le nom donné à Canoo à sa plateforme modulaire permettant de construire de nombreux formats de voitures électriques, de la berline au monospace comme le prouvent les différents modèles lancés par la start-up. Celle-ci a aussi l'avantage d'intégrer un grand nombre de composants électroniques.

Canoo a entre temps conclu un partenariat avec Hyundai, décrit comme "un accord de services d'ingénierie" qui verra les deux sociétés travailler de concert sur l'élaboration d'une plateforme servant à l'élaboration d'un véhicule électrique encore mystérieux. Selon plusieurs sources, cette collaboration n'a aucun lien avec l'accord discuté entre le constructeur automobile et Apple.

La start-up, désormais proche de l'équilibre financier et munie de fonds plus conséquents, continue toutefois de discuter avec d'autres constructeurs automobiles afin de leur proposer son expérience et sa plateforme.