Google voudrait nous permettre de supprimer une application à distance depuis le Play Store

Le Google Play Store propose plus de 2,5 millions de références téléchargeables de manière sécurisée. Il s'agit du plus grand magasin de produits numériques et d'applications Android au monde. La boutique Google Play Store est disponible sous forme d'app, mais aussi sous forme de portail Internet. Elle permet le téléchargement d'app, de livres, de musiques, de films et de séries. Elle couvre un large éventail de catégories, ce qui lui permet de répondre, de façon ludique et intuitive, à la majorité des requêtes des utilisateurs Android.