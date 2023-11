Intelligence artificielle : Google autorise enfin les ados à utiliser Bard

En septembre, Google proposait son IA Bard aux adolescents américains, leur donnant accès à des résultats plus riches avec des informations et des liens supplémentaires. Elle ouvre désormais l'expérience à d'autres territoires. Pour l'utiliser, ils doivent néanmoins avoir l'âge minimum requis par Google pour être responsables de leur propre compte, c'est-à-dire 15 ans en France. « Les adolescents peuvent utiliser Bard pour trouver l'inspiration, découvrir de nouveaux passe-temps et résoudre des problèmes quotidiens », assure la société dans un billet de blog.