3 millards d’euros de perte ! C’est ce que coûte le déclin des SMS aux opérateurs

Difficile dans ces conditions de lutter. Surtout que les SMS sont non seulement vus par un certain nombre d'usagers comme plutôt obsolètes, mais qu'en plus, ils sont de plus en plus utilisés par les escrocs pour tenter de hameçonner leurs victimes. Dans ce cadre, les applications de messagerie sont vues comme plus sûres.

La solution pour réduire les pertes serait d'obtenir de la part des grands groupes qu'ils payent pour l'utilisation des réseaux des opérateurs. Une idée qui a de nombreuses fois été proposée ces dernières années, et qui est à nouveau en discussion au niveau de l'Union Européenne. Mais, pour cela, il faudra affronter les géants du numérique comme les GAFAM, qui risquent de ne pas de se laisser faire.