Le SMS fête ses 30 ans : comment est-il né, comment a-t-il grandi et... va-t-il bientôt mourir ?

L'avenir du SMS semblait tout tracé. Mais c'était sans compter l'évolution rapide de la technologie et l'arrivée du réseau de l'Internet mobile. Profitant de l'essor du smartphone, de ses applications et de la croissance exponentielle des enveloppes de données mobiles proposées dans les forfaits des opérateurs, certains services se sont positionnés comme des concurrents directs du SMS. Citons ici l'un des plus célèbres et des plus utilisés à l'échelle mondiale : WhatsApp.

Reposant sur le protocole internet, les services de messagerie instantanée se sont vus de plus en plus plébiscités par les utilisateurs. Notons que certains pays ne disposent pas d'enveloppes d'Internet mobile aussi généreuses que celles proposées par les opérateurs français. De ce constat, certains opérateurs étrangers, comme ceux installés dans les pays d'Amérique latine, ont commercialisé des offres incluant l'envoi de messages illimités sur certaines applications de messagerie, et notamment par le biais de WhatsApp. Un nouveau marché concurrentiel était né et mène désormais la vie dure au SMS.