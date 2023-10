Word a 40 ans, et toutes ses dents !

En 1983, alors que Star Wars : Le Retour du Jedi est projeté au cinéma, que les tubes Total Eclipse of the Heart et What a Feeling sont joués en permanence à la radio et que la série animée Les Maitres de l'Univers est diffusée pour la première fois, Microsoft lance un tout nouvel outil qui va révolutionner le traitement de texte : Word. C'était il y a 40 ans, et Microsoft a encore des projets plein les tiroirs pour son précieux logiciel.