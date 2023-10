Ryan Gosling, Jennifer Lopez et Elon Musk... Voici le Top 10 des stars les plus exploitées par les hackers en 2023

Quel est le point commun entre Jennifer Lopez, Ryan Gosling ou encore Elon Musk ? Outre qu'ils sont chacun très connus et suivis par de nombreux fans dans le monde entier, ils font partie des célébrités les plus exposées aux attaques de cybercriminels. McAfee Labs vient justement de dévoiler, jeudi, le classement de ces personnalités, en nous expliquant surtout comment leur notoriété et leur image sont aujourd'hui exploitées par les hackers.