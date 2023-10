En manque de conflit, Elon Musk s’en prend maintenant à… Wikipédia

Elon Musk a raison sur un point : il est effectivement possible de faire tenir tout le texte de Wikipédia sur un smartphone, puisque l’encyclopédie (dans sa version anglophone), pèse 22,14 Go aux dernières nouvelles. En revanche, il ne s’agit là que du texte brut. Les images, illustrations et autres graphiques, tous hébergés sur le service Wikimedia Commons, pèsent environ 428,36 To. De quoi faire tourner quelques serveurs bien remplis. Serveurs dont il faut payer la note bien évidemment. Ajoutez à ça la bande passante nécessaire à entretenir l’un des sites les plus consultés au monde et vous avez déjà une petite idée de la raison pour laquelle Wikipédia a régulièrement besoin d’argent.