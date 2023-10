Mesuré par Copernicus, le trou dans la couche d'ozone serait proche de sa taille record !

La taille du trou dans la couche d'ozone, au-dessus de l'Antarctique, fluctue au cours de l'année. Du mois d'août jusqu'à l'automne, sa taille augmente pour atteindre un maximum entre la mi-septembre et la mi-octobre. Puis, lorsque l'été austral est plus marqué, le vortex polaire diminue et la situation revient à la normale (en théorie) autour de la mi-décembre.

Ce phénomène est observé en détail depuis plusieurs décennies et les données sont fiables sur plus de 30 ans, mais le meilleur instrument pour les mesures est celui d'une des unités de la constellation européenne Copernicus, le satellite Sentinel-5P. Ce dernier, avec son instrument TROPOMI, permet une meilleure résolution spatiale, ainsi qu'une analyse plus fine des concentrations de divers gaz (y compris l'ozone, donc) dans les couches de l'atmosphère. Or les données de Sentinel-5p montrent qu'en 2023, le trou dans la couche d'ozone a grandi très tôt et très rapidement, pour atteindre un maximum le 16 septembre, proche des valeurs record.