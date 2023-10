Votre Tesla vous rappellera à l'ordre si vous piquez un somme, à condition que vous acceptiez d'être filmé

Plus exactement, comme le dit encore le manuel, « lorsqu'ils sont activés, les systèmes d'Avertissement de somnolence du conducteur se déclenchent si le véhicule est conduit pendant plus de 10 minutes à plus de 65 km/h et que l'Autopilot n'est pas engagé ». De quoi permettre d'éviter que le conducteur ne continue sur sa lancée à 110 kilomètres par heure sur l'autoroute.

Le seul défaut de cette option est qu'elle nécessite d'accepter d'être filmé constamment dans son habitacle. Car évidemment pour repérer les signes de somnolence, la voiture doit pouvoir observer le visage et la répétition d'un certain nombre de signes (bâillements, clignement des yeux…). Si vous ne vous sentez pas extrêmement en forme au moment de prendre le volant, il vous est ainsi possible d'autoriser cette fonction, en vous rendant dans les « Contrôles », puis dans la section « Sécurité » et d'activer « Avertissement de somnolence du conducteur ».