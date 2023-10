Diablo IV : enfin le plein d'infos sur la nouvelle Saison du Sang (et de la rédemption ?)

Après un lancement explosif, les serveurs du dernier jeu de Blizzard se sont de manière tout aussi explosive vidés, la faute à un manque de contenu et de sérieuses difficultés à maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée. La première saison a fait l'effet d'un pétard mouillé, mais les équipes autour du jeu semblent avoir redoublé d'efforts en vue de la prochaine, baptisée la Saison du Sang et attendue dans un peu moins de deux semaines sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC sur Battle.NET et… Steam !