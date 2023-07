Diablo IV : l'enorme patch en prévision de la Saison 1 est là, quelles nouveautés ?

Pour cela, il est indispensable de vous connecter une fois avec votre personnage ayant le plus exploré Sanctuaire, afin que sa découverte de la carte et des autels de Lilith soient communes à tous les autres. Autre élément d'ores et déjà accessible avant le lancement de la première saison : un florilège de nouveaux objets Uniques et Aspects Légendaires.