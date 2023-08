Blizzard annonce le nom et la date de sortie de la seconde saison de Diablo IV

Blizzard a également indiqué vouloir revoir sa copie s'agissant des dégâts critiques, résistances élémentaires ou encore les effets de statut comme la vulnérabilité et l'accablement, à la suite des retours de la communauté. Des modifications d'équilibrage au niveau des classes et de leurs objets associés seront sans doute également de la partie. En espérant que ces changements iront dans le bon sens, contrairement à ce qui a été fait en la matière dans la première et actuelle saison. Rendez-vous le 17 octobre pour voir si le sang frais apporté à Diablo IV vaudra ou non le détour.