Microsoft aurait voulu vendre Bing à Apple en 2020

Apple percevrait plus de 20 milliards de dollars par an dans le cadre de cet accord, qui garantit à Google la position de moteur de recherche par défaut sur iOS et iPadOS. Si des discussions ont bel et bien été menées avec Microsoft, la firme de Cupertino n'a jamais réellement envisagé de remplacer Google, considérant Bing comme « une alternative pas valable ». Par ailleurs, quitte à remplacer le moteur de recherche, elle aurait tout ce qu'il faut pour s'en charger elle-même.