Mais que se passe-t-il avec le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic ?

Robin Lamorlette © Embracer Group Il semblerait que les archives Jedi aient décidé d'effacer plusieurs traces de l'existence du remake du cultissime Knights of the Old Republic. Souvenez-vous, celui-ci avait été annoncé, à la surprise générale, en 2021 lors d'un PlayStation Showcase, avec une fenêtre de sortie prévue pour… 2023. Il était question de mettre le gameplay au goût du jour avec des combats plus dynamiques, et bien sûr offrir un profond lifting pour ce titre légendaire de Bioware, sorti en 2003. Mais depuis quelques jours, plusieurs mentions d'un projet perdu dans les méandres du développement (comme un certain Star Wars Eclipse) ont une fâcheuse tendance à disparaître. Un développement qui a sombré du Côté Obscur ? Cela fait maintenant deux ans que nous n'avons pas eu d'annonce officielle s'agissant du remake de Knights of the Old Republic, un autre jeu culte de Bioware après la saga Baldur's Gate. Il devait ce statut iconique à une histoire captivante dans une époque alors inexplorée de l'univers de Star Wars. Le tout dirigé par des choix cornéliens pouvant autant nous élever vers le Côté Lumineux que nous faire sombrer dans le Côté Obscur… avec nos compagnons. © Electronic Arts L'idée d'un remake autour de ce chef-d'œuvre avait donc de quoi séduire, afin de moderniser un titre qui accuse forcément ses 20 ans. Mais depuis son annonce en 2021, pratiquement aucune nouvelle. Si ce n'est des rapports selon lesquels le projet est passé entre les mains d'un autre studio (originellement Aspyr, puis Saber Interactive). Un signe comme un autre que son développement est à la peine. « Ce n'est pas ce remake que vous recherchez » Pire encore, le premier trailer d'annonce du remake a récemment été passé en consultation privée, ayant donc disparu des recherches sur YouTube. Même constat s'agissant des tweets relatifs à ce dernier, qui ont été purement et simplement effacés de la carte stellaire. La raison invoquée par Sony serait que la vidéo en question comportait une licence musicale expirée. Twitter tweet Rappelons par ailleurs que ce remake n'est pas édité par Eletronic Arts, mais par Embracer Group. Le géant américain a en effet depuis quelque temps perdu les droits exclusifs d'adaptation de la licence Star Wars en jeux vidéo. D'où le bourgeonnement de projets issus d'autres studios, comme Outlaws chez Ubisoft ou Eclipse chez Quantic Dream (qui rencontre aussi de sérieuses difficultés). Twitter tweet Il convient de rappeler que l'éditeur Embracer Group connaît dernièrement de gros problèmes de santé financière. Le groupe a en effet dû annuler plusieurs jeux en cours de développement, et songe même à se séparer de gros studios sous sa tutelle, comme Gearbox Software (Borderlands). © Gearbox Compte tenu de l'état d'avancement, faute de preuve du contraire, pour ainsi dire inexistant du remake de Knights of the Old Republic, il ne serait pas surprenant que ce projet ait aussi fait les frais des affres d'Embracer Group. Même si Star Wars nous a appris qu'il faut savoir garder espoir, les choses semblent pour l'heure compromises… Source : Crusader II Elessar sur X.com A découvrir en vidéo