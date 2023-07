Enfin une date pour la sortie du film Borderlands !

On dit que tout vient à point à qui sait attendre, et cela s'applique plutôt bien au fameux film Borderlands, dont on avait commencé à entendre parler depuis 2015. Réalisée par Eli Roth (Hostel et The Green Inferno), l'adaptation de la franchise vidéoludique au cinéma avait soi-disant terminé son tournage en juin 2021.