Borderlands, le film : Tiny Tina trouve son interprète en la personne d'Ariana Greenblatt

Ariana Greenblatt est notamment connue pour avoir incarné la jeune Gamora dans Avengers: Infinity War. Elle était également la vedette de The One and Only Ivan, autre œuvre de Disney et a tenu un autre rôle important dans Love and Monsters, l'histoire d'amour post-apocalyptique de Paramount.

Une jeune actrice qui n'a donc visiblement pas froid aux yeux et qui pourrait se montrer une interprète de marque pour Tiny Tina, l'adolescente de 13 ans au caractère aussi explosif que ses jouets faits maison.

Eli Roth, directeur de l'adaptation cinématographique de Borderlands pour Lionsgate, n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son sujet : « Ariana est un spectaculaire nouveau talent du cinéma. Elle a déjà travaillé avec de nombreux proches collaborateurs et chacun était ravi. Elle nous a complètement soufflé durant son audition et j'ai hâte de voir ce qu'elle va apporter à la sauvage, folle et imprévisible Tiny Tina sur le grand écran. Elle va littéralement exploser au cinéma, comme une des grenades de son personnage. »

Avec de telles louanges et un tel casting, nous ne pouvons qu'être curieux de voir ce que ce film donnera. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de date de sortie, ni l'annonce de The Rock dans le rôle de Brick.