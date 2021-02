Borderlands, le film : Jack Black prêtera sa voix à Claptrap

Après Cate Blanchett en Lilith, Jamie Lee Curtis en Tannis et Kevin Hart en Roland, le film Borderlands poursuit d'étoffer son casting de manière concrète. En effet, il a été annoncé que Jack Black prêtera sa voix au pénible et sarcastique robot Claptrap. Dans les jeux, cet encombrant compagnon allergique aux escaliers a été doublé par David Eddings dans les premiers opus, puis par Jim Foronda.

Dans ce film signé Eli Roth, Jack Black retrouvera le réalisateur et Cate Blanchett, avec qui il a dernièrement travaillé sur The House with a Clock in Its Walls. Il retrouvera également Kevin Hart, avec qui il a partagé les affiches des derniers films Jumanji. Cette dernière réunion vient par ailleurs toujours un peu plus renforcer la possibilité que The Rock soit bientôt annoncé dans le rôle de Brick…