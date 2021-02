Tales from the Borderlands : deux ans après avoir été délisté, le jeu fait son retour le 17 février

C'est le compte Twitter de Borderlands 3 qui nous annonce la bonne nouvelle. Sorti en 2014 et retiré en 2019, ce spin-off reprenant avec brio tous les codes de la franchise post-apocalyptique déjantée de Gearbox reviendra donc sur les étals en ligne de GOG, Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur PS4 et Xbox One, dans moins d'une semaine.