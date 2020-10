Furiosa : on connaît le casting du spin-off de Mad Max

Et ce n'est pas tout, puisque l'on apprend également que Chris Hemsworth (Thor dans le MCU) et Yahya Abdul-Mateen II (vu notamment dans la série Watchmen de HBO) seront également présents au casting. Leurs rôles ne sont pas encore connus, mais on sait au moins que Miller sera de retour à la réalisation, à la production et à la co-écriture du film avec Nico Lathouris.

À l'instar de ce dernier, qui a également travaillé sur Fury Road, de nombreuses personnes ayant œuvré dans les coulisses du carton de 2015 seront de retour pour ce nouveau film qui ne devrait toutefois pas sortir tout de suite.