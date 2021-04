Borderlands, le film : le synopsis enfin dévoilé

Edgar Ramirez rejoint donc un casting déjà prestigieux d'acteurs pour l'adaptation cinématographique de la célèbre franchise de Gearbox. Il incarnera Deukalian Atlas, l'homme à la tête de la société interplanétaire à laquelle il a donné son nom.



Dans le premier jeu Borderlands, la société Atlas offre autant d'armes de haute volée que d'adversaires redoutables. À la fois marchand d'armes et force militaire, Atlas entend dans ce jeu s'approprier la fameuse Arche de Pandore afin de gagner en puissance.



Eli Roth, réalisateur du film Borderlands pour Lionsgate, s'est prononcé quant à Edgar Ramirez, choisi pour incarner ce personnage important de l'univers de la franchise : « Atlas se doit d'avoir une personnalité magnétique, quelqu'un avec autant de charisme et de charme que de menace voilée. J'ai toujours été un fan de la performance d'Edgar et il continue de m'impressionner à chaque tournant dramatique. Nous voulons créer quelque chose de sauvage et d'amusant, et très différent de ce à quoi Edgar est habitué. Je suis vraiment excité de travailler avec lui. »