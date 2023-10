Top 5 des applications à essayer d'urgence cette semaine

Vous parlez anglais ou coréen et recherchez une app pour converser avec vos amis ? Sécurisée, Kakaotalk fourmille d'options intéressantes : chiffrement E2EE des conversations, verrouillage des comptes, etc. Cette messagerie instantanée coréenne, peut être utilisée pour envoyer des messages textuels et vocaux, partager des photos, vidéos et autres documents et faire des visioconférences. Kakaotalk est dotée de quelques options amusantes : stickers, émoticônes, filtres vocaux, etc. On peut aussi accéder à un service de paiement mobile. Cette app est disponible gratuitement mais des options premium existent. On peut y accéder sur appareil Android et iOS, mais aussi sous Windows et macOS.