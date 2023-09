5 applications à ne pas manquer ce week-end !

Vous aimez WhatsApp mais vous trouvez que ce logiciel peut être amélioré ? Le mod non officiel GBWhatsApp est une version augmentée de la fameuse messagerie. Elle ajoute aux fonctionnalités classiques (appels audio et vidéo, envoi de messages, etc.) de nombreuses options supplémentaires : on peut, par exemple, personnaliser l'interface, programmer des messages, activer un mode "Ne Pas Déranger" ou encore améliorer la protection de sa vie privée. Autre fonction intéressante : dans GBWhatsApp, la qualité et la taille des images ne sont pas réduites. Conçu pour les mobiles Android, ce logiciel gratuit n'est pas disponible sur le Play Store et doit donc être installé manuellement. Autre information importante : il n'est pas possible d'utiliser GBWhatsApp et WhatsApp en même temps sur la même ligne.