À peine licenciés, Meta et Salesforce essayent de les re-recruter

Lors de la première vague de licenciements en 2022, Mark Zuckerberg avait, grand prince, reconnu que la nécessité de réduire les coûts était en large partie due aux pharaoniques investissements de son entreprise dans le métaverse, plutôt qu'aux performances. Mais la justification des licenciements en masse suivants avait été toute autre : apparemment, l'entreprise était plus fluide et plus efficace après les premiers départs, alors autant renouveler l'expérience.



Chez Salesforce, la situation est plus classique, presque caricaturale : après avoir tenté de développer une culture d'entreprise qui encourageait les salariés à se voir comme une « ohana », ce qui signifie famille en hawaïen et pourrait difficilement être plus cliché, des investisseurs ont demandé à la direction d'augmenter les marges et la croissance (comme dans toute famille normale, donc). Ce qui a entraîné des départs, parfois volontaires, souvent contraints, et pas toujours dans de bonnes conditions.



Mais désormais, ces deux entreprises, qui ont dépensé du temps et de l'argent à former des employés qualifiés, découvrent que ces derniers avaient peut-être une valeur. C'est surtout le besoin grandissant dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle qui commande ces recrutements. Et pour le département des ressources humaines, cela signifie beaucoup de discussions délicates.