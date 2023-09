Pour analyser des morceaux d'astéroïde, cet instrument vient tout droit du Vatican !

Lorsque les échantillons de la mission OSIRIS-REx vont se poser dimanche prochain en Utah, ils seront transférés au sein même de leur capsule dans les laboratoires de l'Université de l'Arizona. C'est là, dans ces salles blanches, dans des containers à atmosphère contrôlée que les équipes scientifiques pourront observer de leurs yeux la récolte prélevée sur l'astéroïde Bennu.

Et pour mesurer leur volume ainsi que leur porosité, l'un des premiers instruments à les caractériser sera un pycnomètre de précision à gaz… Conçu et assemblé par le frère Robert J. Macke, de l'Observatoire du Vatican. Qui est un chercheur de renom, spécialiste des astéroïdes et « un peu bricoleur » à ses heures perdues.